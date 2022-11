Do politiky se dostal Jakub Unucka oklikou – po přestěhování z Ostravy do Klimkovic ho trápilo, že část obyvatel topí vším, co aspoň trochu hoří, a podle toho také vypadalo ovzduší. Založil proto občanské sdružení Čisté Klimkovice, následně sedm let působil jako místostarosta města. Od roku 2016 je náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje za ODS. Fungování zastupitelstva v obci a na kraji je podle něj podobné, lidé se chtějí domluvit a posunout region dál. „Naopak efektivita v parlamentu se limitně blíží nula procentům toho, co udělá každé obecní nebo krajské zastupitelstvo. Nedokážu si představit, jak by fungoval kraj, kdybychom to řešili jako v parlamentu,“ říká Unucka.

Bude Moravskoslezský kraj i nadále závislý na těžkém průmyslu? Jak velká proměna region ještě čeká a co musí udělat pro to, aby uspěl? Je černé uhlí stále strategickou surovinou? Můžou zelené zdroje zcela nahradit výrobu energie z fosilních paliv? A dává smysl stavět velké solární a větrné parky, nebo mají větší šanci na úspěch projekty, které elektřinou zásobují pouze místní komunitu? Nejen na to se v podcastu Starosta HN ptá jeho moderátor a starosta Trojanovic Jiří Novotný.