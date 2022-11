Zatímco se Američané smiřují s novým složení celé Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, v Česku bují spor o to, kdo zaplatí drahé energie. Spory kolem schválené daně z mimořádných zisků naznačují, že namísto desítek miliard z ní bude mít vláda bolehlav. Na podrobnosti se zeptáme Libora Duška, vedoucího Katedry národního hospodářství Právnické fakulty UK a člena ekonomického poradenského sboru vlády. V Ranním brífingu také uslyšíte, co se čeká od americké inflace, jaké nápady má Evropská komise vůči zemím, které tíží dluh a také to, kolik jsou Němci ochotni investovat do záchrany ekonomiky před drahými energiemi.

