Je spousta lidí, kteří by při svojí práci chtěli učit a předávat zkušenosti, ale v tuto chvíli je to hrozně obtížné, říká v dalším dílu podcastu Starosta HN Markéta Fibigerová, ředitelka 1. IT Gymnázia v Praze. Sama má v týmu právě učitele, kteří si prošli praxí – ať už v malé firmě, korporátu nebo ve státní správě. „To je naše základní myšlenka, aby to nebyli typičtí učitelé, kteří vystudují pedagogickou školu a pak nepolíbeni životem jdou učit to, co se na vysoké škole naučili,“ říká.

Jaká očekávání mají rodiče, kteří své děti hlásí na školu s odlišným způsobem výuky? Proč se české školy stále drží zejména tradičního modelu vzdělávání? A může alternativně zaměřená škola, kde se za vzdělání platí, uspět i v menších obcích? Nejen na to se v podcastu ptá jeho moderátor a starosta Trojanovic Jiří Novotný.