Zavedení spotřební daně ve výši 23,4 koruny na litr vína by mohlo ročně do rozpočtu přinést až pět miliard. Uvádí to ve svých doporučeních na zlepšení stavu veřejných financí Národní ekonomická rada vlády. Podle prezidenta Svazu vinařů ČR Martina...

2. 11. 2022 ▪ 12:54 min.