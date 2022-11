Zavedení spotřební daně ve výši 23,4 koruny na litr vína by mohlo ročně do rozpočtu přinést až pět miliard. Uvádí to ve svých doporučeních na zlepšení stavu veřejných financí Národní ekonomická rada vlády. Podle prezidenta Svazu vinařů ČR Martina Chlada by ale výsledný efekt mohl být opačný. Zavedení daně by mohlo vést ke snížení spotřeby vína až o pětinu. „A to by se následně odrazilo na nižším výběru DPH kvůli úbytku producentů a objemu vína, který by šel do prodeje,“ říká v Ranním brífinku Chlad.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.