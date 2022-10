Akcie ČEZ i bank na pražské burze padaly, když reagovaly na informaci, že lídři vládních koaličních stran navrhují zavést daň z mimořádných zisků už za rok 2022. Aby se nakonec ukázalo, že koaliční vláda nic takového navrhovat nebude a „válečná“ daň by měla platit až v roce 2023. Jak je to s retroaktivitou daňových sazeb a co si o celém zmatku myslí Jiří Nesrovnal z Komory daňových poradců? Nejen to se dozvíte v Ranním brífinku Hospodářských novin.

