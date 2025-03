Ceny potravin rostly v únoru meziročně o 4,4 procenta, o měsíc dříve dokonce o 4,8 procenta. To je výrazně víc, než činila celková inflace a ceny jídla se tak opět staly jedním z jejích tahounů. V loňském roce přitom byly naopak tím, co pomáhalo celkovou inflaci mírnit. Co se změnilo, proč jsou Češi na ceny potravin velmi citliví a jak to může ovlivnit celkové vnímání inflace, nejen na to v Ranním brífinku odpovídá hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.