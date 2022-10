Navenek je to šlapající mašina, která dobývá jedno odvětví tradiční evropské výroby za druhým. Ve skutečnosti ale řeší současná Čína, v jejímž čele zůstane zřejmě i po nadcházejícím sjezdu komunistů Si Ťin-pching, řadu problémů od nedostupnosti bydlení přes úbytek obyvatel až po nedostatek energií. „Ačkoliv to může vypadat, že Čína je nezastavitelná a měla by nás děsit, z toho důvodu, jaký ekonomický kolos to je, ty skutečné obavy pramení z její potenciální nestability, respektive nepředvídatelnosti,“ říká v podcastu Ranní brífink David Busta z Hospodářských novin, který je spoluautorem důkladné analýzy, jak na tom současná Čína je.

