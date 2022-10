Jak se dostat do Elysejského paláce a udělat rozhovor s francouzským prezidentem? A jak dlouho se na Macrona čeká? Zajímají ho české protivládní protesty a někdo z českých byznysmenů? To všechno ví autor rozhovoru s Emmanuelem Macronem, redaktor Hospodářek Ondřej Houska. A vy se to dozvíte v dnešním Ranním brífinku.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.