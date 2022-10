Hellmann’s, Dove, Rexona nebo Ben & Jerry’s. To je jen pár značek z portfolia globální společnosti Unilever, jež v Česku a na Slovensku hospodaří s obratem přes 200 milionů eur a zaměstnává bezmála čtyři stovky lidí. Šéfuje jí Michaela Franeková, která má na starosti i divizi potravin pro celý region střední a východní Evropy.

V podcastu Top ženy HN mluví o tom, proč Unilever uvádí na trh stále více veganských potravin, i o nové továrně, která roste na Slovensku a jako jedna z prvních na světě bude ve velkých objemech vyrábět ekologické ingredience do čisticích prostředků, jež budou plně rozložitelné. „Asi nikdo z nás nemůže přehlížet, co se děje kolem nás. Udržitelnost v Unileveru řešíme intenzivně a považujeme se za lídra v celém odvětví. Do přepínání na nové suroviny u nás proudí velké investice,“ říká Michaela Franeková, pro kterou je právě udržitelnost jedním z důvodů, proč ve firmě pracuje už téměř dvacet let. „Tím druhým je firemní kultura. Jsme transparentní, hledáme pro každého zaměstnance poslání. Nic mě netáhne zkusit to jinde.“

Jak se během let vypracovala z asistentky generálního ředitele sama v generální ředitelku? Jakými zásadami udržitelného života se osobně řídí? Na co se jí coby mentorky ptají studenti ekonomie? A v čem je podle ní byznys podobný sportu?

