Když chcete začít s obnovitelnými zdroji, tak je nejjednodušší fotovoltaika. Taková je základní rada starostům od Davida Blažka, projektového koordinátora Unie komunitní energetiky. „Z dlouhodobé perspektivy je ale dobré myslet na to, že fotovoltaika není samospásná a měli bychom ji doplnit o další obnovitelné zdroje, například bioplynové stanice,“ říká Blažek v podcastu Starosta HN.

Právě Unie komunitní energetiky připravila podrobný návod pro obce, které se chtějí stát energeticky soběstačnějšími, jak se do toho pustit. „První krok je spočítat si spotřebu a zjistit potenciál pro výrobu energie na obecních projektech,“ vysvětluje Blažek. Čím vším je potřeba si ještě projít, jaká úskalí vás na této cestě můžou potkat a co všechno může přinést připravovaná změna v energetické legislativě, nejen na to se v podcastu ptá jeho moderátor a starosta Trojanovic Jiří Novotný.