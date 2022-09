Převzala jsem rodinnou firmu a pracuji na tom, abych ji předala v ještě lepším stavu. Takhle by měla fungovat i společnost obecně,“ říká v podcastu TOP ženy HN Kateřina Kadlecová, spolumajitelka české společnosti USSPA na výrobu prémiových vířivek, kterou před čtvrt stoletím založil její otec. Za covidu, kdy lidé s chutí investovali do svých domovů, její firma vyrostla o pětinu a překonala obrat čtvrt miliardy. A v růstu pokračuje i letos, i když přišla o silný ukrajinský trh. „Ukrajina nás zasáhla spíš osobně. Ale už v době, kdy Putin zabral Krym, jsme věděli, že se tam něco děje. Když to zastavilo náš byznys, brali jsme to jako podružnou věc.“

Nebojí se, že s rostoucími cenami energií si lidé nebudou moci vířivky dovolit? Proč se zapojila do iniciativy druhé transformace ekonomiky a proč podle ní Česku chybí brand země? Jak vytvořit inspirativní prostředí pro mladé lidi, kteří mají v rukou budoucnost? A jak bude život v Česku vypadat za pár let?

Podcast TOP ženy HN si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a v aplikacích Spotify a Apple Podcasts.