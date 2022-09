Trh s hypotékami v Česku se meziročně propadl o tři čtvrtiny, vyplývá z nových dat České bankovní asociace. Zároveň v nabídkách realitních kanceláří začíná přibývat nemovitostí, ze kterých si zájemci mohou vybírat. Tato kombinace ovšem znamená, že mnohé byty či domy čekají na svého nového majitele delší dobu. Na rozdíl od vývoje v předchozích letech se tak situace na trhu začíná měnit ve prospěch kupujících.

V nabídkových cenách – tedy těch, za které by majitelé byty rádi prodali – se to zatím odráží spíše kosmeticky. Když se ale nemovitosti potřebují rychle zbavit, ochota ke slevě roste. „Realitní makléři už říkají, že s tím, jak se propadl zájem, tak i sami doporučují, aby ti prodávající byli ochotní přistupovat na nějakou slevu,“ říká v Ranním brífinku Adam Kotrbatý, který se v Hospodářských novinách specializuje na realitní trh. „Zatím se bavíme o slevách pět až deset procent,“ dodává. To ovšem při současných cenách nemovitostí znamená i stovky tisíc korun dolů.

