Energetici ještě nejsou nachystaní na mentalitu sběru elektřiny, pořád by dávali přednost velkým zdrojům, včetně těch obnovitelných, říká host dalšího dílu podcastu Starosta HN Jiří Krist. Dlouhodobě se věnuje rozvoji venkova, je místopředsedou národní sítě místních akčních skupin a také radním Unie komunitní energetiky. „Připadá mi to jako mlékárenské družstvo, kde na začátku jsou ti, kteří dojí jednu dvě kravičky, pak se to sbírá a dává dohromady,“ představuje svůj pohled právě na komunitní energetiku.

V podcastu ale nebude řeč jen o ní. Uslyšíte, k čemu jsou dobré a jak fungují místní akční skupiny, čím se můžeme inspirovat na rakouském, německém nebo francouzském venkově a jak bychom mohli přebytky vyrobené elektřiny nejlépe skladovat. O tom všem mluví s Jiřím Kristem moderátor podcastu a starosta Trojanovic Jiří Novotný.