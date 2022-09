Dobrý den z Hospodářek, je středa 7. září. Dnes se podíváme na to, jak se rozjela prezidentská kampaň. Zahájil ji favorit generál Petr Pavel. Udělal to dobře, špatně, nebo jak to udělal? A co Andrej Babiš, který je pořád tak nějak připozalezlý? Že by se bál a někoho nakonec nasadil místo sebe? To všechno probereme s expertem na slovo vzatým – Jakubem Horákem, autorem mnoha úspěšných marketingových kampaní. Chybět nebudou ani byznysové zprávy!

V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích. Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts. Česko je v čele Evropy a Hospodářské noviny jsou v Bruselu. Pokud chcete být u toho nejdůležitějšího, co se každý týden děje, a dočíst se i věci ze zákulisních jednání, odebírejte jediný newsletter v Česku věnovaný unii Ředitelé Evropy.