Americké akcie se dostaly na nejvyšší hodnoty od začátku května a zatím to vypadá, že by dobrá nálada na trzích mohla nějakou dobu vydržet. Řada firem příjemně překvapila svými výsledky za druhé čtvrtletí, čerstvá data o inflaci pak naznačují, že Fed by možná nemusel zvyšovat úroky tak rychle, jak se dosud předpokládalo. Na co by se měli investoři připravit a existuje šance, že se růst přelije také na evropskou, případně pražskou burzu? Na to v Ranním brífinku odpoví David Busta, specialista HN na investice.

