Elektromobily zabírají ve městě prostor stejně jako běžná vozidla, do budoucna jsou řešením pohybu obyvatel po městě elektrokola. Alespoň to tvrdí odborník na městskou mikromobilitu Roman Meliška. Ročně se v Česku prodá přes 120 tisíc elektrokol. I cykloprodejny ale zasáhla krize dodávek komponentů a poptávku tak brzdí nedostatek dílů. Nejen na to, jestli je reálné přesedlat z auta na elektrokolo a jezdit jím na velké rodinné nákupy nebo rozvážet děti do školek, se v novém díle podcastu Green Deal HN ptali Martin Ehl s Terezou Beránkovou.

Podle Romana Melišky nebudou pojmy jako klimatická změna a ekologie motivovat běžné řidiče, aby odložili klíčky od svých vozidel a do práce se raději dopravili na elektrokole. Česká města podle něj stále nejsou dostatečně bezpečná. Dokud radnice nevybudují pohodlnou infrastrukturu, nebude o jízdu do práce na kole zásadní zájem.

Jako krok vpřed vnímá Meliška třeba nákladní elektrokola. Ta si v posledních letech oblíbili i internetoví prodejci potravin. Díky společnému pražskému depu tak mohou i konkurenti šetřit náklady.

