V Evropě přibývá zemí, které začaly zálohovat PET lahve nebo se k takovému kroku alespoň chystají. Česko zatím nic takového neplánuje navzdory tomu, že na změny tlačí sami výrobci nápojů. Podle Kristýny Havligerové z Iniciativy pro zálohování chce 60 procent nápojářů změnu. A to i kvůli rostoucím cenám plastů a hliníku.

K tomuto tématu si nechala iniciativa udělat také průzkum, ze kterého vyplývá, že čtyři z pěti Čechů by systém vratných PET akceptovali. A to i přesto, že uskladnit doma objemné PET lahve a nesešlápnuté plechovky by pro ně znamenalo větší nároky na prostor. O poznání méně nadšeně už se ale k problematice staví menší obchody, pro které by zálohy znamenaly zátěž.

I proto resort životního prostředí zatím odmítá vydat legislativu, která by zálohování zavedla jako povinné. Nápojáři tvrdí, že by infrastrukturu vybudovali sami – bez nutnosti státních investic. Sběrná místa, IT systém, třídicí linky i mezisklady by podle propočtů iniciativy vyšly asi na dvě až tři miliardy korun. Inspirovat se podle nich Česko může třeba na Slovensku, kde systém funguje od začátku roku.

