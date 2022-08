Jak zlepšit podnikatelské prostředí v obcích, také to řeší se starosty a zástupci krajů státní agentura CzechInvest. „Největší zájem je o náš web brownfieldy.cz, kde vedeme databázi více než 3000 brownfieldů,“ říká v novém vydání podcastu Starosta HN David Petr, ředitel odboru podnikatelské lokalizace CzechInvestu.

Agentura se snaží zjišťovat, jak se obce chtějí rozvíjet, a pomoct jim vytvářet lepší podmínky pro podnikání, každý rok objíždí 350 obcí s rozšířenou působností. „Do většího detailu ale nejsme schopní jít, vydali jsme se proto do online prostředí, které nabízíme starostům prostřednictvím Akademie pro starosty,“ dodává Petr. Dalším způsobem podpory by pak mohla být změna rozpočtového určení daní. „Naším cílem je dostat do něj motivaci obcím tak, aby podporovaly lokální podnikání.“

Jak se budou muset obce změnit, aby v nich chtěla zůstávat nastupující generace? A proč je důležitý, ale v Česku podceňovaný urbanismus? Také na to se v podcastu zeptá jeho moderátor, starosta Trojanovic Jiří Novotný.