Růst cen nemovitostí z posledních let způsobil, že Česko je až po uši v krizi bydlení, říká v novém dílu podcastu Starosta HN Jan Malý Blažek, který se na Masarykově univerzitě zabývá udržitelností nebo participativním bydlením. Právě sdílení některých prvků výbavy nebo služeb by mohlo snížit náklady na pořízení nových bytů a tím učinit bydlení dostupnějším. Příkladem může být společná prádelna, která uspoří prostor pro pračku, což při současných cenách bytů může znamenat i více než sto tisíc korun.

„Prostorů, které lze využít efektivněji, je ale nespočet. Meze se nekladou v žádném smyslu, může to být bydlení, ve kterém sdílíte nějakou společenskou místnost, dílnu, komunitní zahradu,“ popisuje Jan Malý Blažek a připomíná, že lidé by se do rozhodovacího procesu, jak bude jejich bydlení vypadat, měli zapojit mnohem dříve než při nákupu bytu.

Jak konkrétně by to mohlo fungovat a jaké jsou zkušenosti ve světě – také na to se v podcastu zeptá jeho moderátor, starosta Trojanovic Jiří Novotný.