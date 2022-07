Jak by náš život mohly zlepšit technologie využívané v takzvaných smart cities – to je hlavní téma pátého dílu podcastu HN Starosta. Jiří Novotný si tentokrát pozval jednoho z největších českých odborníků na chytrá města a obce, profesora Miroslava Svítka z ČVUT. Osobně vnímá smart cities jako „cestu, kterou se vydáme, aby naše sídla byla udržitelná, odolná. A technologie 21. století nám v tom můžou hodně pomoct“.

Chytré město, případně vesnici pak Svítek vidí ve dvou rovinách: „Ta první je hodně praktická: jak ušetřit energii, jak zmírnit dopady znečištění a jak lépe hospodařit se zdroji. Ta druhá, jak využít technologie k tomu, aby se podtrhnul genetický kód toho daného místa. Protože každé místo je jiné a genetický kód města je něco, co ti obyvatelé mají v sobě a jsou na to hrdí. A tento genetický kód je potřeba zachovávat, rozvíjet a i pomocí nových prostředků ho prezentovat.“

Podstatné ale je, aby nové technologie a nápady podporovali a využívali také obyvatelé. „Sám jsem byl někdy překvapen, že i projekt, který se mi líbil, lidé nepřijali, protože z nějakých důvodů nezapadl. A naopak jsem byl někdy překvapený, že i velmi jednoduchý projekt lidi potěšil,“ říká Miroslav Svítek. Příkladem takového nápadu jsou podle něj tabule ve vestibulu metra, které ukazují, za jak dlouho vlaky odjíždí. „Lidé jsou tak klidnější a nemusí třeba zbytečně běžet po schodech,“ dodává.

Jak by měly vznikat nápady na zavádění chytrých technologií v obcích? Jaký je rozdíl mezi tím, co potřebují velká města a malé vesnice? A jak může pomoct venkovu čtvrtá průmyslová revoluce? Nejen to uslyšíte v pátém dílu podcastu HN Starosta, který moderuje starosta Trojanovic Jiří Novotný.