Po dvou letech pandemie se letos v tradičním formátu představily největší tuzemské i světové designové události. V Česku to byl Designblok a Ceny Czech Grand Design, v Paříži veletrh Maison & Objet a v Miláně největší přehlídka interiérového designu Salone del Mobile, na kterou jsme opět vyrazily. Inspirace tak proudí na všechny strany. A my jsme pro vás vybraly tendence, které ze záplavy akcí i trendových reportů vyčuhovaly nejvíce.

Na veletrhu v severoitalské metropoli bodovaly i české značky. První místo v ocenění kurátorky a galeristky Rossany Orlandi Plastic Prize vyhrál projekt Balance is Motion s prototypem městského mobiliáře z odpadních materiálů. V Miláně se prezentovala také česká nábytkářská značka TON, která představila mimo jiné kolekci se švédským architektonickým a designovým studiem Claesson Koivisto Rune – a Tiny Company se svým „tiny house“ domkem vyšperkovaným svítidly od designéra Jiřího Krejčiříka, povlečením od značky Marieli, venkovním sezením od mmcité a uměleckým dotekem od Taji Spasskové.

Nechyběly ani české sklárny – Preciosa Lighting okouzlila návštěvníky interaktivní světelnou instalaci s názvem Composition in Crystal, v rámci které bylo možné rozeznít vlastní hudební symfonii, Lasvit zabydlel různorodé pokoje neboli svatyně, kde se svítidla mění podle osobnosti. Bomma se pak objevila hned na několika místech, třeba ve spolupráci s Archiproducts nebo v showroomu MOHD.

Proč v interiérech vládnou ptáci, jak se do nich propisuje touha po divoké přírodě, kdo představil nejzábavnější sedmdesátkové lampy a co je to „rage room“? Zaposlouchejte se do dalšího dílu podcastu Trendspotting.

Tip: Sledujte Instagram @hospodarky, kde se na všechny zmíněné trendy můžete i podívat.