Zvýšení základní úrokové sazby ČNB na sedm procent se projeví také v ceně peněz na trhu a krom jiného přinese další zdražení hypoték. „Během týdne, čtrnácti dnů budou sazby atakovat sedm procent,“ říká v Ranním brífinku specialista na trh bydlení Daniel Horňák ze společnosti Patron Go.

Pokud vám končí fixace stávající hypotéky třeba za půl roku, nemá podle Horňáka smysl na nic čekat a je nejlepší začít co nejdříve řešit úrok pro další období. „Předpoklad, že by do té doby sazby klesly, je nulový,“ vysvětluje. Jaký bude vývoj v delším časovém horizontu, je těžké odhadovat. „Pokud bych ale měl volit mezi dražší tří- a levnější pětiletou fixací, tak bych volil tu delší,“ radí Horňák.

V dnešním Ranním brífinku se zeptáme i na to, proč začalo na trhu přibývat nemovitostí a jak by se mohly dál vyvíjet jejich ceny, a dozvíte se, jestli se aktuální zlevnění ropy promítne i na totemy českých pump.

