Tentokrát jsme si pozvali novinářku Zdislavu Pokornou z Deníku N, která zmapovala to, co jsme zatím všichni jen tušili. Totiž, že na Pražském hradě funguje jedno obrovské hokynářství. Klíčoví muži Miloše Zemana, kancléř Mynář a poradce Nejedlý, si udělali z prezidentské kanceláře centrálu, kde řeší svůj byznys, scházejí se s politiky, lobbisty a obchodníky. Jak to celé vzniklo, co zažila, co zjistila a k jakým otázkám to všechno vede? Je Hrad jakýmsi obchodním a vlivovým centrem? A ví o tom Miloš Zeman? Poslechněte si nový díl podcastu Byznys & Politika Jany Klímové a Petra Honzejka!

