Cena bitcoinu dlouhodobě klesá už od loňského listopadu, nyní je nejníže od konce roku 2020. Řada kryptoměn spadla ještě víc – dolů letí ceny NFT, kryptoburzy propouští zaměstnance a nálada na trhu je na bodě mrazu. To vše značí, že už se naplno ukázal dlouho očekávaný bear market – trh vstoupil do „medvědí“ fáze. Ta by podle investičního manažera Rockaway Blockchain Fundu Davida Rakušana mohla trvat klidně i rok a půl až dva.

Kromě pláče nad zdecimovaným portfoliem ale pro investory toto období přináší i řadu možností. Jak k nákupům jejich oblíbených kryptoměn ve slevě, tak k vyhledávání nových projektů, které teprve vznikají. Protože nyní mají vývojáři konečně klid na práci.

Pokud chcete pár tipů, jak bear market přežít, tady je díl s ekonomem Jakubem Jedlinským a pár jeho rad.

Nejnovější díl podcastu Krypto Insider a také všechny předchozí epizody si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a v aplikacích Spotify a Apple Podcasts.