Kvůli vysoké inflaci klesly v prvním čtvrtletí reálné mzdy v Česku o 3,6 procenta. Mezi jednotlivými odvětvími jsou ale velké rozdíly. Vůbec nejhůř dopadli zaměstnanci ve veřejné správě a obraně, kterým reálná mzda klesla zhruba o devět procent. „Osobně by mi dávalo smysl, kdyby vláda jejich platy navýšila,“ říká v Ranním brífinku ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

Podle něj nejsou na místě obavy z přílišného dopadu růstu platů ve veřejné sféře na rozpočet. „Nejednalo by se o tak závratné sumy, aby to byl argument pro to, vytvářet v těchto odvětvích náladu otrávenosti a frustrace, která se pak může odrážet v horším fungování zaměstnanců,“ dodává Skořepa.

