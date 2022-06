Můžou se naplnit sliby politiků, že energie jednou budou zase tak levné, jako dřív? Dana Drábová, Václav Bartuška a Vojtěch Kotecký o tom pochybují. A vysvětlují, co to bude znamenat a co bychom měli dělat pro to, abychom závislost na Rusku nevyměnili za závislost na jiných nespolehlivých partnerech.

