Dopravce RegioJet na začátku června opět spouští přímé vlakové spojení do Chorvatska. Letos očekává přes 100 tisíc cestujících, a některé spoje na začátku prázdnin už má dokonce vyprodané. Cesta do Splitu přitom ve srovnání s autem zabere téměř dvojnásobek času, loni navíc cestující často kritizovali zpoždění nebo nepořádek ve vlacích. Přesto je zájem o tuto cestu ještě větší než v předchozích letech. Jaké jsou ty hlavní důvody – na to se v Ranním brífinku ptáme publicisty z webu Zdopravy.cz Jana Sůry.

