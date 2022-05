Analytik Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost lidem radí, ať dříve než emoce použijí mozek a nesdílí na sítích kdejakou pitomost. Může to být dezinformace, která je právě na emocích založená. S dezinformátory se moc nepáře, oni s ním také ne. Dostává běžně vzkazy, že by ho měli postavit ke zdi nebo oběsit. Zablokování osmi dezinformačních webů považuje za mimořádný krok v mimořádné situaci. Co si myslí o Andreji Babišovi? Je ohrožena nálepkou dezinformace svoboda slova? Poslouchejte nový díl podcastu Byznys&Politika Jany Klímové a Petra Honzejka!

