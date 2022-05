Svět decentralizovaných financí a kryptoměn se vyvíjí raketovou rychlostí. Každou chvíli začne fungovat nový blockchain, který má desítky nových protokolů, směnáren a dalších.

Podle Ondřeje Vostala, zakladatele pražské společnosti Chainkeepers, v kryptosvětě zatím převládají spíše programátoři než ekonomové a tradeři. Pomocí chytrých algoritmů se pak dá na ne vždy zcela efektivních řešeních vydělat. A ekosystému tak vlastně pomoci.

V dalším Krypto Insideru se podíváme nejen na to, jak fungují arbitráže, ale co jsou to likvidace i jak funguje takzvaný MEV. A proč se někteří komentátoři obávali, že je může zničit ethereum.

Pro ty, kteří by si chtěli osvěžit základy – v minulý dílech jsme probrali už vše od blockchainu přes základy etherea a těžby až po to, jak fungují takzvané druhé vrstvy.

