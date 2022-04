Od konce února, kdy Rusové vtrhli do uzavřené jaderné elektrárny Černobyl na Ukrajině, čteme v jejích tweetech každý den větu: Radiační situace na Ukrajině zůstává normální. Šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová tak uklidňuje veřejnost vyděšenou ostřelováním atomových elektráren v Černobylu i v Záporoží. Z jejích dalších slov ale čiší rozčilení. Mluví o ruských nájezdnících či rusáckých hordách.

Jak velké je vlastně riziko jaderné katastrofy? Co vydrží jaderná elektrárna? Co dělat v případě jaderného výbuchu? Jsou atomové elektrárny spásou pro českou energetiku, v době krize dodávek ruského plynu? A nerozhodne se přece jen kandidovat na prezidentku, jak ji přemlouvá velká část lidí? To vše a ještě víc s Danou Drábovou v podcastu Byznys a politika proberou Jana Klímová a Petr Honzejk.

Všechny díly najdete na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.