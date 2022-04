Přichází část roku, během které výrazně klesá spotřeba plynu – od května do září bývá zhruba na třetině hodnot ze zimních měsíců. Pro dodavatele ale nastává pořádně horké období, hlavně v části Evropy závislé na ruském plynu (do které patří i Česko) se budou snažit co největší část suroviny nahradit plynem z jiných zemí. Do jaké míry se to může podařit a ze kterých zemí bychom mohli odebírat namísto Ruska? To je hlavním tématem dnešního Ranního brífinku.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl Ranního brífinku a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.