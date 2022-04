Jana Klímová a Petr Honzejk glosují události, které mají potenciál přerůst horizont týdne. A když neví, pozvou si přítele na telefonu. Zbláznil se byznysmen Tomáš Březina, když si myslí, že se stane prezidentem? Jak to bylo s „americkou základnou“ v Česku? Proč je vláda někdy zaťatá doprava a jindy mluví do podnikání, jako by v ní stále seděla Jana Maláčová? A vyleze Petr Fiala až na vrchol, nebo ho to sfoukne? To všechno tentokrát v netradičním formátu podcastu Hospodářek Byznys & Politika!

