Předchozí dvě sezony trápila hotely a restaurace pandemie koronaviru. Letos to zatím vypadá, že nás na jaře a v létě žádná omezení nečekají, přesto to nebudou mít firmy, které působí v cestovním ruchu, jednoduché. Hlavně turisté z mimoevropských zemí se zatím příliš nevrací, někteří se navíc obávají, že je Česko příliš blízko napadené Ukrajině. Jaká bude letošní turistická sezona – také to se dozvíte v Ranním brífinku Hospodářek.

