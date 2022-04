Gabriela Dědičová pod svojí značkou Tiami navrhuje a vyrábí šperky z laboratorně vyrobených diamantů, které považuje za rovnocennou a hlavně ekologickou variantu klasicky těžených kamenů. Podnikat začala těsně před covidem, přesto se jí daří a nevzdává se. Jak ji ovlivnilo 10 let v zahraničí, kde po vysoké škole pracovala také jako fyzioterapeutka pro lidi po úrazu hlavy? Proč se rozhodla úplně změnit profesi a vrátit se do Česka? Jakou mají lab-grown diamanty hodnotu? Hodí se k investicím? A co má společného s Leonardem DiCapriem?

Podcast TOP ženy HN si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a v aplikacích Spotify a Apple Podcasts.