Flirt člověka s vesmírem začal už v pravěku, když jsme se z jeskyní toužebně dívali na hvězdy. Na první rande jsme se ale vydali až 4. října 1957, kdy Sovětský svaz vypustil umělou družici Sputnik. O měsíc později Sputnik 2 vynesl do vesmíru život, psa Lajku. Prvním člověkem za hranicemi naší planety se stal sovětský kosmonaut Jurij Gagarin v roce 1961.

„Space age“ tehdy ovlivnil celý svět – designéři nadšeně navrhovali domy i nábytek po vzoru kosmických objektů, potravinářské společnosti se honosily potravinami, které si připravíte i v raketoplánu, hudebníci pěli hity o Mléčné dráze. Nejvíce ale vesmírný výzkum vždy posouval vpřed technologie, vždyť díky němu běžně používáme GPS, rotopedy, LED světla i paměťovou pěnu. Nebo třeba sunar.

Až poslední dekáda je ale předzvěstí nového „vesmírného věku“. Miliardářští vesmírní turisté Jeff Bezos a Richard Branson se v roce 2021 dostali na titulní stránky novin, zatímco Elon Musk se zaměřuje na kolonizaci Marsu. NASA se chce na Měsíc vrátit za dva roky, v roce 2024 by tam posádka mohla strávit týden.

Co se za posledních 60 let změnilo? Existuje ve vesmíru rovnost pohlaví? A kdy se tam dostane raketa s designem vulvy? Kdo uklidí vesmírný odpad? Kolik dnes váží skafandr? Co budou pěstovat lunární farmáři a kde už lze dnes ochutnat téměř kosmickou zeleninu? Odpovědi nejen na tyto otázky si poslechněte v novém díle Trendspottingu.

Tip: Sledujte Instagram @hospodarky, kde se na všechny zmíněné trendy můžete i podívat.

Nejnovější díl a také předchozí epizody podcastu Trendspotting si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.