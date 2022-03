Vladimír Pinker pracoval 13 let jako novinář. Když ale se žurnalistikou skončil, začala mu chybět kamera. Rozjel proto YouTube kanál s názvem KryptoVláďa. Za necelé dva roky se mu podařilo vybudovat komunitu několika tisíc nadšenců, která se zaměřuje hlavně na DeFi – decentralizované finance.

V dalším díle podcastu HN Krypto Insider se podíváme na to, kam se DeFi za poslední dva roky posunulo. Prý už to není jen o ethereu a jeho klonech. A stojí za to se podívat i na jiné blockchainy.

Nejnovější díl podcastu Krypto Insider a také předchozí epizody si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a v aplikacích Spotify a Apple Podcasts.