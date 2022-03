Dnes se v brífinku podíváme na to, jak se po šoku z ruského útoku na Ukrajinu zmátořila česká dezinformační scéna a co se nebohým konzumentům pokouší valit do hlav. A rovnou řekněme, že na to borci s kremelskými manuály jdou hodně vykutáleně. Poslechněte si!

