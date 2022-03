Ať už jdete po ulici v New Yorku nebo v Dillí, všude uvidíte stejný pohled. Lidi se sluchátky v uších, co si podupávají do rytmu, nebo se jen snaží zkrátit si poslechem ranní cestu do práce. Hudba nás provází celým životem. Spojujeme si s ní...

19. 3. 2022 ▪ 43:19 min