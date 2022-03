Dobrý den z Hospodářek! Dnes se podíváme na to, jak si vedeme při přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Kolik jich Česko ještě zvládne absorbovat, aby nemuseli končit ve stanových táborech? Co dělá vláda úplně špatně a jak by to měla dělat lépe, vysvětlí Daniel Hůle z Člověka v tísni. A také se poptáme naší analytičky Julie Hrstkové, jestli Rusové, kteří u nás vlastní tisíce nemovitostí, začnou nyní horempádem prodávat a co to může udělat s celým trhem.

