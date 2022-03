Ani ruská invaze na Ukrajinu zatím výrazně nepředělala evropské plány na přechod k nízkoemisní ekonomice. Postupná změna, známá také jako Green Deal, se dotkne všech – domácností, firem i státu. Že je potřeba něco se změnami klimatu dělat, to už Češi podle výzkumu agentury STEM vědí. Stále si ale nejsou jistí tím, kolik energie a taky nepohodlí jsou ochotni kvůli ozeleňování planety snášet.

V pilotním díle nového podcastu Green Deal HN poukazuje Ondřej Kopečný z agentury STEM na to, jak moc zřejmě bude Čechy přechod na zelenou ekonomiku bolet, zároveň ale vyzdvihuje jejich motivaci. Česko se v rámci unijního plánu Fit for 55 zavázalo výrazně snížit do roku 2030 emise, teď ale musí zjistit, jak na to.