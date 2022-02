Ve druhé polovině roku bude Česko předsedat Evropské unii. Byznys po vládě chce, aby se soustředila hlavně na Greel Deal, tedy na snahy o razantní snížení emisí. Co konkrétně by Česko podle firem mělo dělat? A jak na to vláda odpovídá? Uslyšíte v dnešním Ranním brífinku.

