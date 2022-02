Už jste někdy slyšeli o „šifrpankáčích“? Hnutí s názvem Cypherpunk vzniklo před třiceti lety. Jeho zástupci jako první upozorňovali na problémy ochrany soukromí v době nadnárodních korporací. Zabývali se také otázkou kryptografie, jsou tak do jisté míry předchůdci dnešního kryptosvěta.

Martin Fischer, člen umělecké skupiny Ztohoven a spoluzakladatel projektu Paralelní polis, se právě hnutím Cypherpunk už řadu let inspiruje. I proto se jeho značka jmenuje Cypherpunk Now. A v posledních letech začal svá díla prodávat i formou NFT – ačkoli je to prý stále někdy loterie.

