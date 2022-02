Lenka Kerlická je vystudovanou učitelkou, ale její kreativita a láska ke sklu ji přivedly k tvorbě šperků. Během zaměstnání se vyučila zlatnicí a klenotnicí, založila značku 27Jewelry, která dnes dává práci 25 lidem, má butik na pražském Újezdě a ročně vyrobí šperky za 24 milionů korun.

Nedávno navíc představila kolekci parfémů, dětskou knihu a letos na trh uvede zlaté dámské hodinky. Má pochyby, když se pouští do nových oblastí? Co by poradila svému mladšímu já? A jak se dá skloubit rozvoj byznysu s péčí o malého syna?

