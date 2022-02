Zatímco na mapě Česka se malují vysokorychlostní tratě, realita cestování vlakem je mnohem méně radostná. Jízda mezi Prahou a Brnem i Prahou a Ostravou trvá o desítky minut déle, než jsme byli ještě před několika lety zvyklí. Důvodem jsou výluky kvůli rozsáhlým opravám v úsecích, které prošly zhruba před čtvrtstoletím zásadní modernizací.

Znamená to, že koridory dohromady za desítky miliard korun nevydrží ve slušném stavu ani 30 let? Bude podobných omezení v dalších letech přibývat s tím, jak budou stárnout další stovky kilometrů hlavních tratí? A za co letos utratí Správa železnic 53 miliard korun? Na to jsme se v Ranním brífinku zeptali Jana Sůry, který se dopravě dlouhodobě věnuje a vede nejen mezi šotouši sledovaný web Zdopravy.cz.

