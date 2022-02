Dnes se podíváme na to, jak je to s perspektivou jaderných elektráren v Česku poté, co Brusel schválil zařazení jádra mezi takzvané čisté zdroje. Není v něčem háček? Vyzpovídáme Danu Drábovou, šéfku státního úřadu pro jadernou bezpečnost. A podíváme se i na to, co s českou poslaneckou sněmovnou, kde menšina úspěšně terorizuje obstrukcemi většinu. Funguje vůbec ještě demokracie? A co s tím dělat? Odpoví ústavní právník Jan Wintr.

