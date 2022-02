Martin Vohánka, zakladatel firmy Eurowag, miliardář a filantrop, komentuje pro Ranní brífink uvedení jím řízené firmy na londýnskou burzu. Proběhlo loni na podzim, od té doby ztratily akcie Eurowagu zhruba třetinu hodnoty. A to i přes růst hospodářských výsledků za loňský rok. „Vstup na burzu byl dobrý nápad. Máme prostředky na akceleraci našich plánů a to, že akcie jsou krátkodobě nízko, odpovídá chování celého trhu,“ říká Martin Vohánka. Jaké plány má pro letošek s firmou, která vyrostla jako provozovatel palivových karet a dnes obhospodařuje celý systém pro fungování nákladní dopravy? A na co budou jezdit kamiony budoucnosti?

