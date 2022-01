Alkohol. Zázračný nápoj, po kterém máme příjemné euforické stavy, ale způsobuje nám mnohé potíže. Podle iniciativy Suchej únor je popíjení náš národní sport. Průměrný Čech vypije za rok 14,4 litrů čistého lihu, víc zvládnou už jen v Litvě a Moldavsku. Za hranou rizikového pití se u nás pohybuje přes milion lidí, což je zhruba každý sedmý dospělý, kterého potkáte na ulici. Během prvního roku pandemie navíc alkohol tekl proudem ještě rychleji a počet hospitalizací kvůli poškození jater se dokonce zdvojnásobil. I Miranda v novém Sexu ve městě, neboli And Just Like That, má problém s nadměrným pitím problém a v hitparádě Billboard’s Hot 100 list zmiňuje alkohol 22,4 % písniček.

Na druhé straně vidíme v posledních letech nástup zdravého životního stylu jako nového luxusu. Drahé lekce pilates, bio strava bez éček, dovolená v eko-resortech. Lidé si dávají pozor, jakou chemii si pouští do těla, a tak pak nedává moc smysl huntovat si tělo zelenou. Právě v tomhle rozporu vzniká nový trend – trend uvědomělého pití, nealkoholických drinků a barů a střízlivosti, kterou už dávno nedrží jen komunita „straight edge“ nebo vyléčení alkoholici. A tomu všemu se budeme věnovat v letošním druhém dílu podcastu Trendspotting.

