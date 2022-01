Tuzemský start-up PalmApp umí lidem posílat mzdu nejen jednou za měsíc. V extrémním případě by to zvládl i denně. Za počinem, do něhož investovala Česká spořitelna, stojí tři Češi – Petr Ladžov, Miroslav Koudelka a Vojtěch Pihrt. „Má to...

18. 1. 2022 ▪ 13:06 min