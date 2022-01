Tuzemský start-up PalmApp umí lidem posílat mzdu nejen jednou za měsíc. V extrémním případě by to zvládl i denně. Za počinem, do něhož investovala Česká spořitelna, stojí tři Češi – Petr Ladžov, Miroslav Koudelka a Vojtěch Pihrt. „Má to i sociální rozměr. Lidé mohou například zažádat o část mzdy s předstihem, pokud se dostanou do finanční nouze, nemusí se obracet na rychlé a drahé půjčky,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů Vojtěch Pihrt v našem podcastu.

Analytik Hospodářských novin Martin Ehl zároveň popisuje svět vývoje a výroby čipů, které vznikají i v Česku. Nově se po velké investici v Evropě rozhlíží tchajwanská společnost TSMC, která je připravena utratit až desítky miliard eur. Jaké máme šance a proč jsou čipy strategické bohatství a klíčová investice, to vše se dozvíte v Ranním brífinku.

V našem podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.